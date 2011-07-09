Парламент дозволив приватизацію готелю «Спорт»

Верховна Рада України ухвалила закон України "Про внесення зміни до Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 242 із 315 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом виключено з переліку об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації, готель «Спорт» (м. Київ).

Як повідомляв УНІАН, 4 червня 2011 р. Кабінет міністрів передав цілісний майновий комплекс державного підприємства “Готель “Спорт” до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів.

21 червня 2010 р. Кабінет міністрів України погодився з пропозицією Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту і Нацагентства з підготовки та проведення в Україні Евро-2012 щодо будівництва та облаштування багаторівневої споруди зони гостинності для проведення чемпіонату на земельних ділянках державного підприємства "Льодово-тренувальний каток "Крижинка", малого державного підприємства "Тенісні корти", державного підприємства "Готель "Спорт" у Києві.