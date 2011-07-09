Чиновника КМДА впіймали на хабарі

Працівниками відділу боротьби з економічною злочинністю Солом’янського райуправління столичної міліції під час отримання 250 доларів хабара затримано державного службовця, працівника Головного управління Київської міськдержадміністрації з контролю за благоустроєм міста.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, вказану суму чиновнику передав власник комерційного кіоску за нескладання акту виявлених порушень під час перевірки цього кіоску.

За зібраними матеріалами прокуратурою Солом’янського району Києва стосовно держслужбовця порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 368 Кримінального кодексу України «одержання хабара службовою особою». Цією статтею передбачено ув’язнення на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

Обвинувачений перебуває на підписці про невиїзд.