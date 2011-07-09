Апеляційний суд поновив справу Семенюк-Самсоненко проти Тимошенко

Київський апеляційний адміністративний суд визнав незаконним рішення Окружного адміністративного суду столиці про відхилення позову екс-голови Фонду державного майна Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО до колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо незаконності її розпорядження ФДМУ підписати додаткову угоду до договору купівлі-продажу «Криворіжсталі».

Про це УНІАН повідомила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

За її словами, відповідне рішення апеляційний суд ухвалив 7 липня.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО також зазначила, що, згідно з рішенням суду, справи про незаконність внесення змін до умов купівлі-продажу об`єкту і про перевищення службових повноважень Ю.ТИМОШЕНКО як прем`єр-міністра мають бути об`єднані.

«Апеляційним судом все об`єднується – незаконна зміна умов і перевищення службових повноважень прем`єр-міністра», - заявила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня 2010 року Окружний адміністративний суд Києва відхилив позов екс-голови Фонду державного майна України В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО до колишнього прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО щодо незаконності її розпорядження ФДМУ підписати додаткову угоду до договору купівлі-продажу «Криворіжсталі».

За неофіційною інформацією, суд обгрунтував своє рішення закінченням терміну позовної давності, який за даним позовом становив 6 місяців.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, яка подала позов 26 квітня 2010 року, оскаржувала доручення Ю.ТИМОШЕНКО №169 від 24 жовтня 2008 року. Також В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО у своєму позові оскаржувала законність дій ФДМУ зі внесення змін до договору купівлі-продажу «Криворіжсталі».

Суд розділив позов В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО на дві частини, виділивши позов до ФДМУ в окреме провадження.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакету акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь». 28 жовтня 2005 р. Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

У 2006 р. компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює у понад 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році

«Арселор Міттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві стали, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат експортує.

Фонд державного майна України і ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» у травні 2009 р. узгоджували зміни до договору купівлі-продажу держпакету ВАТ «Криворіжсталь» в частині виконання інвестзобов`язань.

Як запевнив на той час виконуючий обов`язки голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО, власник підприємства погодився у повному обсязі забезпечити виконання всього блоку соціальних зобов`язань, передбачених договором, включаючи збереження штатної чисельності, своєчасну виплату заробітної плати. Крім того, відповідно до спільного рішення трудового колективу і власника, термін дії соціальних зобов`язань продовжено до 2011 року включно. В. о. голови ФДМУ також зазначив, що терміни виконання деяких інших інвестзобов`язань будуть відкладені на час дії форс-мажорних обставин, які передбачені договором купівлі-продажу.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО вважає, що розпорядження прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО Фонду державного майна України внести зміни до договору №КПП-497 про купівлю-продаж пакету акцій "Криворіжсталі" порушує закони України «Про управління об`єктами державної власності» і «Про приватизацію державного майна», а також вимоги ст. 8, ч.2 ст. 19 і ч.3 ст.113 Конституції України.