У Криму - майже 150 тисяч гектарів покинутих земель

У Криму 28 тисяч земельних ділянок загальною площею 148 тисяч гектарів не обробляються і не здаються в оренду, тобто є по суті покинутими.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Республіканського комітету із земельних ресурсів.

Зокрема, в Білогірському районі не обробляється більш як 20 тис. га земель, у Чорноморському районі - 13 тис. га, у Джанкойському районі – понад 2 тис. га.

У Рескомземі констатували, що в Криму майже половина пайовиків - пенсіонери. «Держава дала селянинові землю, але не продумала механізму, як сільський пенсіонер, що не має ні сил, ні достатнього досвіду й освіти, а також матеріальних засобів, цю землю оброблятиме», - заявив глава Рескомзему Олександр ЧАБАНОВ.

Перший етап земельної реформи практично завершений, зазначив О.ЧАБАНОВ, і показав ряд негативних явищ, які не дозволяють упроваджувати реальні ринкові відносини на селі і не сприяють економічному відродженню сільського господарства. Одним з таких чинників є продовжуваний з року в рік мораторій на продаж земель сільгосппризначення.

Крім того, вважає глава Рескомзему, існуючі заборони й обмеження на користування землею тільки сприяють розвитку корупції, земельному дерибану і зростанню соціальної напруги. Не дивлячись на численні перешкоди, ринок сільгоспземель фактично працює, але працює він в «тіні», люди знаходять різні шляхи обходу мораторію на продаж ділянок сільгосппризначення.

На думку голови комітету, закон про ринок земель внесе кардинальні структурні зміни. «Земля повинна працювати і давати віддачу, а запрацює вона у того товаровиробника, який має сучасну техніку, засоби агрохімії і ринок збуту продукції», - вважають у Рескоземі.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що з 2012 року в Україні працюватиме ринок землі.

Кабінет міністрів України 20 червня схвалив законопроект «Про ринок земель».