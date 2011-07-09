У Дубно біля житлового будинку знайшли понад 8 кілограмів ртуті

Біля одного з житлових будинків на околиці міста Дубно Рівненської області виявлено понад 8 кілограмів ртуті.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в області, про знахідку правоохоронців Дубенського міського відділу міліції повідомив місцевий житель.

Слідчо-оперативна група, яка відразу ж прибула на місце події, виявила на узбіччі дороги поблизу одного з будинків на вул. Вигнанка спортивну сумку, в якій знаходилися три герметично запаковані колби з невідомою речовиною, схожою на ртуть. Також на місце виїхали працівники МНС, які встановили, що у колбах міститься ртуть загальною вагою 8 кілограмів 300 грамів.

Речовина направлена на дослідження та подальшу утилізацію на одному з рівненських підприємств.

Співробітники міліції встановлюють власника ртуті та з’ясовують всі обставини появи її на вулиці.