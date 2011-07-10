У пожежі в будинку для старих 16 людей згоріли живцем

Прем‘єр-міністр України Микола Азаров від імені уряду України висловив співчуття у зв’язку з трагічною загибеллю громадян внаслідок пожежі, що сталася 10 липня 2011 р. у Дубровицькому районі Рівненської області в територіальному центрі надання соціального обслуговування.

«У цей скорботний день висловлюю глибоке співчуття рідним і близьким загиблих», - зазначається в Урядовій телеграмі.

Вже розпочала роботу створена у зв‘язку з трагедією урядова комісія, яку очолив віце-прем’єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

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16 осіб загинули в результаті пожежі, що виникла в ніч на неділю в будинку для старих сіла Біле Дубровицького району Рівненщини, повідомляє прес-служба МНС.

Два відділення пожежно-рятувальної служби МНС боролися з вогнем до самого ранку.

"Від пожежі загинули 16 осіб і 11 (з них двоє з персоналу) врятовані, їх з отруєнням продуктами горіння госпіталізували до центральнлї райлікарні", - йдеться в повідомленні.

Стан трьох постраждалих - з них двох співробітників - оцінюється як тяжкий.

Вогнем знищено дерев`яну частину будинку та покрівлю по всій площі. Попередня причина пожежі - необережне поводження з вогнем.