У Харцизьку вимагають зниження тарифів і відставки мера

9 липня в місті Харцизьк Донецької області близько 300 осіб взяли участь в акції протесту проти високих комунальних тарифів з вимогою відставки мера міста Валерія ДУБОВОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг пройшов біля Палацу культури ім. Леніна. У ньому взяли участь представники громадськості з Харцизька, а також довколишніх міст Іловайська, Шахтарська, Зугреса, смт Зуївка. Люди вийшли з плакатами: «Ні грабіжницьким тарифам!», «Поверніть наші внески!», «Мера Харцизька Валерія ДУБОВОГО – у відставку!», «Ні антинародній політиці, що довела людей до убогості!», «Жодної квартири і будинку без води!» тощо.

У своїх виступах учасники висловлювали незадоволення у зв`язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги без поліпшення їх якості. Люди також вимагали від влади вирішити проблему обманутих вкладників і виступали проти пенсійної реформи.

За словами одного з учасників акції Дмитра ВЕРЗИЛОВА, який очолює Донецьку обласну організацію «Союз обманутих вкладників», мітингувальники чекали мера Харцизька В.ДУБОВОГО, якого задовго до акції попросили прибути і поспілкуватися з жителями міста, але він так і не прийшов.

У прийнятій резолюції мітингу учасники акції вимагали скасувати підвищення тарифів на всі види комунальних послуг за рахунок скорочення чиновників, а також провести місцевий референдум про відставку мера Харцизька В.ДУБОВОГО. Крім того, мітингувальники закликали владу поліпшити роботу із упорядкування міста.

Резолюцію мітингу учасники акції підписали і мають намір направити Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ, а також керівникам всіх парламентських фракцій.