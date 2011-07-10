Працівник БТІ приватизував 6-поверховий готель на Дніпрі

У Новій Каховці Херсонської області працівник БТІ незаконно приватизував 6-поверховий готель.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі прокуратури Херсонської області, згідно з матеріалами кримінальної справи, працівник Новокаховської філії ХДБТІ, зловживаючи своїм службовим становищем, за відсутності законних підстав для оформлення ЗАТ «Херсонтурист» права власності на туристичний готель «Нова Каховка», доповів про наявність таких підстав. У результаті вказаних протиправних дій завдано шкоди державним інтересам на загальну суму більш як 1,2 млн. грн.

Прокуратурою міста Нова Каховка за вказаним фактом проведено досудове слідство і кримінальну справу з обвинувальним висновком направлено до суду.

Вказаний 6-поверховий готель розташований в Новій Каховці в парковій зоні на березі Дніпра.