Міліція вбачає в загибелі людей на Рівненщині статтю 196

Слідчим управлінням ГУ МВС України в Рівненській області вирішується питання про порушення кримінальної справи у зв’язку із численними людськими жертвами під час сьогоднішньої пожежі у будинку для літніх осіб.

Про це УНІАН повідомила начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Вікторія КУШНІР.

"Слідчим управлінням ГУМВС України в Рівненській області вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст.196 (необережне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель людей) Кримінального кодексу України", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 9 на 10 липня в с. Біле на Рівненщині в будівлі Дубровицького районного територіального центру надання соціального обслуговування виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 16 людей похилого віку.

Загалом на той час в будинку перебувало 25 літніх людей та 2 працівники центру.

Пожежники врятували 11 людей, яки з діагнозом "отруєння продуктами горіння" госпіталізовано до Дубровицької центральної районної лікарні. Наразі троє постраждалих перебувають у тяжкому стані, у тому числі двоє працівники центру.

Розпочала роботу Урядова комісія з розслідування причин трагедії.