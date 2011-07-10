Янукович: рибне господарство серед провідних сфер економіки

Офіційне привітання

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав працівникам рибної галузі із професійним святом - Днем рибалки - і побажав підвищення конкурентоспроможності вітчизняної рибної продукції. Як зазначається у привітанні, розміщеному на офіційному сайті глави держави, "сьогодні рибне господарство є однією з провідних сфер національної економіки, важливим промислово-господарським комплексом нашої держави". "Переконаний, притаманні працівникам рибної галузі високий професіоналізм та відданість справі стануть запорукою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної рибної продукції та забезпечення споживачів високоякісним продуктом харчування", - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

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