Янукович: рибне господарство серед провідних сфер економіки
12:25, 10 липня 2011Суспільство
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Офіційне привітання
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав працівникам рибної галузі із професійним святом - Днем рибалки - і побажав підвищення конкурентоспроможності вітчизняної рибної продукції.
Як зазначається у привітанні, розміщеному на офіційному сайті глави держави, "сьогодні рибне господарство є однією з провідних сфер національної економіки, важливим промислово-господарським комплексом нашої держави".
"Переконаний, притаманні працівникам рибної галузі високий професіоналізм та відданість справі стануть запорукою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної рибної продукції та забезпечення споживачів високоякісним продуктом харчування", - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.
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