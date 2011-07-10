Завтра в Україні дощі

11 липня в Україні, за прогнозами синоптиків, переважно без опадів, лише на крайньому заході, а вдень у східній частині та більшості північних та центральних областей місцями можливий короткочасний дощ, гроза.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 24°; вдень 27-32°, на півдні місцями 35°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 19-24°.

У Києві та області ночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози поривчастий. Температура по області вночі 15-20°, вдень 27-32°. По м. Києву температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.

10 липня температура води в Азовському морі 24-26°, в Чорному морі 19-23°, у Дніпрі біля Києва 21°.