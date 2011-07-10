МНС і губернатори терміново перевіряють, де ще може спалахнути

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру надзвичайних ситуацій України Віктору БАЛОЗІ, голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій посилити контроль за безумовним додержанням правил пожежної безпеки на об`єктах соціального обслуговування населення, у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, закладах охорони здоров`я, навчальних закладах, а також у місцях проведення масових заходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, відповідні доручення дані у зв’язку з пожежею, що сталася у будинку для літніх людей на Рівненщині.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 9 на 10 липня в с. Біле на Рівненщині в будівлі Дубровицького районного територіального центру надання соціального обслуговування виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 16 людей похилого віку.

Загалом на той час в будинку перебувало 25 літніх людей та 2 працівники центру.

Пожежники врятували 11 людей, яки з діагнозом "отруєння продуктами горіння" госпіталізовано до Дубровицької центральної районної лікарні. Наразі 3 постраждалих перебувають у тяжкому стані, у тому числі 2 працівники центру.

Розпочала роботу Урядова комісія з розслідування причин трагедії.