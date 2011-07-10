ЄС підтримує сільські громади в Україні

У Хмельницькій області стартувала друга фаза Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», спрямованого на підтримку сільських громад у вирішенні найважливіших потреб їх розвитку та поліпшення умов життя.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами голови Хмельницької ОДА Василя ЯДУХИ, у рамках співпраці з ЄС та Програми розвитку ООН перевага надаватиметься розвитку соціальних закладів краю – сільських дитячих садочків, шкіл, дільничних лікарень, піднесенню фізичної культури і спорту.

Проект передбачає, що місцеві громади, органи місцевої виконавчої влади та самоврядування спільно визначатимуть пріоритети розвитку, спільно плануватимуть та реалізовуватимуть заходи для сталого розвитку свого села, селища чи міста.

Проект матиме бюджет 17,1 млн. євро (з яких 98.4% - внесок ЄС та 1.6% - внесок ПРООН) і триватиме 4 роки, діятиме в усіх областях України та Автономній Республіці Крим.