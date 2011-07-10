Янукович доручив Генпрокурору розібратись у рівненській трагедії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував Генеральному прокурору України Віктору ПШОНЦІ вжити вичерпних заходів щодо розслідування обставин пожежі, що сталася в будинку для літніх людей на Рівненщині.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Також глави держави доручив Генеральному прокуророві вжити відповідних заходів реагування відповідно до законодавства за фактом трагедії.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 9 на 10 липня в с. Біле на Рівненщині в будівлі Дубровицького районного територіального центру надання соціального обслуговування виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 16 людей похилого віку.

Загалом на той час в будинку перебувало 25 літніх людей та 2 працівники центру.

Пожежники врятували 11 людей, яки з діагнозом "отруєння продуктами горіння" госпіталізовано до Дубровицької центральної районної лікарні. Наразі 3 постраждалих перебувають у тяжкому стані, у тому числі 2 працівники центру.

Створено урядову комісію з розслідування причин трагедії.