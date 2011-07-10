Уряд спрямує до Рівного гроші з резерву

На виконання доручення Президента України від 10 липня 2011 року з резервного фонду державного бюджету урядом завтра буде виділено кошти для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка сталася сьогодні вночі у Дубровицькому районному територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рівненської області.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, вже підготовлено проект відповідного розпорядження Кабінету міністрів, який буде розглянуто завтра на засіданні уряду.