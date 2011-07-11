Суд повернув "Динамо" плавальний басейн

В Херсоні суд повернув спорттовариству “Динамо” право власності на плавальний басейн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі прокуратури Херсонської області рішенням Суворовського районного суду м. Херсона задоволено позов прокуратури області про визнання за Херсонською обласною організацією фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” права власності на плавальний басейн, розташований у м. Херсоні по вул. Перекопській 4, та витребування майна з незаконного володіння.

Крім того, постановою Херсонського окружного адміністративного суду задоволено позов Херсонської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” до Херсонського ДБТІ про зобов’язання зареєструвати право власності на басейн.

Вказаний об’єкт на підставі договору №1 від 25 вересня 1997 р., укладеного між ХОО ФСТ “Динамо” та Херсонською обласною федерацією боротьбі ХО ФБ “Самбо і дзюдо” про спільну діяльність з будівництва басейнового комплексу був приватизований кількома фізичними особами.

За фактом незаконного відчуження майна облуправління МВС 31 травня 2009 р. порушило кримінальну справу. Також в Херсонському БТІ було проведено вилучення документів по об’єкту для встановлення факту підроблення підписів на угоді про спільне володіння басейном.

Басейн є об’єктом незавершеного будівництва і не використовується за призначенням.