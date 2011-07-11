Наприкінці тижня подорожчає проїзд у маршрутках

У Житомирі з 15 липня подорожчає проїзд у маршрутках.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради з посиланням на відповідне рішення виконкому Житомирської міськради.

Цим рішенням виконком Житомирської міської ради фактично ввів диференційоване підвищення проїзду у маршрутках Житомира з 15 липня цього року . Це означає, що проїзд на 25 копійок - до 1 грн. 75 копійок - підвищать на тих маршрутах, де відсутній електротранспорт.

Натомість у маршрутних таксі ( № 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 23, 26, 27, 30, 31, 33, 37, 37-а, 45, 46, 47, 53, 53-а , 55 -УНІАН) вартість проїзду становитиме 2,5 гривні за поїздку.

Загалом влада Житомира вживає заходів для виведення Трамвайно-тролейбусного управління зі збиткового стану. Станом на початок липня заборгованість з зарплати на підприємстві «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» (ТТУ) перевищила 2 мільйони 400 тисяч гривень. Фінансове становище підприємства не поліпшило нещодавнє підвищення вартості проїзду в тролейбусах і трамваях (до 1,5 грн.).

Так, вже в квітні п. р. житомиряни стали рідше користуватися тролейбусами - кількість поїздок значно зменшилася.

При цьому пасажири стали частіше користуватися маршрутними автобусами, які дублюють маршрути громадського транспорту і мають однакову з ними вартість.

У дирекції Житомирського ТТУ відзначають, що маршрутники і ТТУ поставлені в нерівні умови - ТТУ щорічно перераховує до державного бюджету 18 мільйонів гривень, тоді як приватний підприємець платить в сотні разів менше (200 гривень на місяць за 10 маршруток - УНІАН). Крім того, в Житомирі поки що не вистачає тролейбусів для перевезення всього пасажиропотоку у години пік.

Для поліпшення фінансової ситуації владою Житомира вирішено питання про виділення ТТУ субвенції з державного бюджету за перевезення пільгових категорій пасажирів .

Також у міськраді розроблений проект: «Економічне обгрунтування закупівлі 24 тролейбусів». Він дасть змогу поповнити рухомий склад у Житомирському Трамвайно-тролейбусне управління, оскільки в даний час із 200 тролейбусів реально технічно справних залишилося в рази менше і не перевищує 100 одиниць.

В цілому, Управлінням транспорту і зв`язку Житомирської міськради розробляється нова транспортна програма, спрямована на виведення з кризи Житомирського ТТУ. У зв`язку з чим Житомирський міськвиконком і виніс рішення про підвищення вартості проїзду в маршрутках.