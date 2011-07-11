Президент ЄС скликав екстрене засідання з проблем єврозони

04:23, 11 липня 2011
Суспільство
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На найближчий ранок

Президент Євросоюзу Херман ван Ромпей скликав екстрене засідання вищих європейських чиновників для термінового обговорення боргових проблем єврозони, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

Нарада призначена на ранок 11 липня.

Для участі в нім запрошені глава Європейського центробанку Жан-Клод Тріше, голова Єврогрупи Жан-Клод Юнкер, президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу і комісар ЄС з питань економіки і грошової політики Оллі Рен, передає Reuters з посиланням на джерела в Брюсселі.

 

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