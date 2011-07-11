КРУ виявила порушення в хлібінспекції

Фахівці КРУ у Вінницькій області під час ревізії Вінницької обласної державної хлібної інспекції виявили порушення, які призвели до втрат фінансових ресурсів на суму понад 756 тис. грн.

Про це повідомляє прес-служба КРУ у Вінницькій області.

Зокрема, протягом 2008-2010 рр. установою виплачено із загального фонду державного бюджету понад 695 тис. грн. заробітної плати працівникам, які безпосередньо надавали платні послуги, а отже, відповідно до законодавства повинні були отримувати зарплату за рахунок коштів, отриманих від надання зазначених послуг.

Через надання послуг з інспектування хлібопродуктів без здійснення суб’єктами господарювання 100% попередньої оплати їх вартості, як того вимагає законодавство, спеціальний фонд Вінницької обласної державної хлібної інспекції недоотримав близько 44 тис. грн. Крім того, бухгалтерська служба незаконно виплатила працівникам установи майже 17 тис. грн. премій.

За недотримання вимог фінансово-бюджетного законодавства щодо трьох посадових осіб Вінницької обласної державної хлібної інспекції складені протоколи про адміністративне правопорушення. Матеріали ревізії передані до правоохоронних органів. Забезпечено відшкодування виявлених порушень у повному обсязі.