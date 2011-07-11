Дві жінки окрадали пенсіонерів на довіру

Працівники Херсонського міського управління УМВС затримали двох уродженок Миколаєва, які скоїли низку крадіжок квартир по всій Україні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі громадських зв’язків УМВС в Херсонській області, за останні місяці до міліції почали надходити заяви від літніх херсонців, які повідомляли що їхні оселі обікрали дві невідомі жінки.

Схема злочину була однакова: жінки повідомляли, що приїхали до міста на заробітки і винаймали собі кімнати. Жінки викликали до себе довіру, обіцяли допомагати по господарству. Домовившись про оплату, квартирантки напрошувались на каву. Поки одна з жінок розмовляла з господарем, інша оглядала кімнати в пошуках золота, грошей та цінних речей, які легко вміщалися у сумку. Після цього жінки йшли нібито за своїми речами, а господарі, не дочекавшись квартиранток, виявляли зникнення майна.

Згодом до міліція надійшла інформація, що розшукуваних жінок бачили у районі херсонського автовокзалу. Під виглядом таксі оперативники їх підвезли до відділення міліції, де вже чекали потерпілі. Побачивши жінок, постраждалі пенсіонери ледве не вчинили самосуд.

Стосовно зловмисниць порушено кримінальні справи за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка з проникненням у житло), що передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Подальшу долю жінок вирішить суд.