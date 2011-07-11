Ландіка затримали «гарячими слідами»

Вчора в Краснодарському краї (Росія) співробітники МВС України затримали депутата Луганської міської ради Романа Ландіка, який підозрюється в побитті 20-річної студентки Марії Коршунової в луганському ресторані "Баккара". Щоб встановити місцезнаходження депутата, чий вчинок президент Віктор Янукович назвав "ганьбою", міліції знадобилося менше двох діб.

Джерело в МВС розповіло виданню «Коммерсантъ-Україна», що затримали пана Ландіка "гарячими слідами". "Його не встигли оголосити в міжнародний розшук, тому у російських колег не було на нього орієнтувань. Ми не зверталися по допомогу до МВС Росії і не планували добиватися офіційної процедури екстрадиції. Щоб заощадити час розслідування, ми перевезли його як звичайного громадянина, що перетинає кордон", - додало джерело.

У МВС переконані, що незалежно від того, як поводитиметься потерпіла, обвинувачувального вироку Роману Ландіку не уникнути. "У суді дівчина може сказати, що не наполягає, щоб обвинуваченого притягали до відповідальності, але на рішення суду це не вплине, - стверджує джерело в МВС.– Кваліфікуючі ознаки цього злочину полягають не тільки в побитті, але й в порушенні громадського порядку, прояві цинізму, неповаги до суспільства".

З`ясувати, що мають намір зробити родичі затриманого – зокрема, його батько, народний депутат, член комітету Верховної ради з питань свободи слова й інформації Володимир Ландік (Партія регіонів) журналістам не вдалося. "Я не хочу про це говорити, і не дзвоніть мені більше!" – відрізав він і кинув слухавку.