Підлеглого Попова спіймали з хабарем

У Києві викрито співробітника міськдержадміністрації, який отримав 250 доларів хабара від приватного підприємця за нескладання акту виявлених порушень під час перевірки його кіоску. Прокуратурою порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара), повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

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