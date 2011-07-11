У Маріуполі - два нові випадки холери

У Маріуполі Донецької області зареєстровано два нові випадки захворювання на холеру.

Про це УНІАН повідомили в обласній санітарно-епідеміологічній станції з посиланням на головного державного санітарного лікаря Донецької області Віктора ДЕНИСЕНКА.

Двоє нових хворих – чоловіки 1967 і 1968 років народження, що вживають алкоголь і наркотики. Вони госпіталізовані в холерний госпіталь у Маріуполі.

В облСЕС уточнили, що всього в Маріуполі з травня зареєстровано 22 випадки захворювання на холеру, викликаних холерним вібріоном О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовари Огава, а також 9 випадків вібріононосія такого ж збудника у клінічно здорових людей.