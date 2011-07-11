Двоє п'яних міліціонерів по-звірячому побили 54-річного чоловіка

У Запоріжжі до суду передано справу, порушену стосовно працівника карного розшуку, який разом із колегою по-звірячому побив 54-річного місцевого жителя, через що постраждалий втратив зір.

Як розповів УНІАН старший помічник прокурора Ленінського району Запоріжжя Денис ПУЗІН, злочин був вчинений у листопаді 2010 р.

«Співробітник міліції, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вдень на вулиці «зачепився» з 54-річним місцевим жителем, і почав разом із колегою його бити, потім доставив його до райвідділу міліції, де продовжив завдавати немолодому чоловікові ударів, у тому числі по голові. Згодом заподіяні травми стали причиною того, що людина на 60% втратила зір», - розповів Д.ПУЗІН.

За його словами, прокуратурою дані дії працівника карного розшуку (на сьогодні – колишнього) кваліфіковані, як скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст. 121 і ч.3 ст. 365 Кримінального кодексу України (умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень) і (перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків).

За ініціативи прокуратури на період проведення слідства працівник карного розшуку був заарештований (другий втік, і досі перебуває у розшуку).

На сьогодні матеріали кримінальної справи направлені до суду.

Екс-міліціонерові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.