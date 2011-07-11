Чоловіку, який вбив вагітну дружину, дали 9 років

На Волині до 9 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який убив вагітну дружину.

Таке рішення ухвалив Волинський апеляційний суд, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.

Як встановила судово-медична експертиза, жінка була на 25-му тижні вагітності. Смерть настала внаслідок масивного внутрішнього крововиливу, травматичного розриву селезінки та закритої тупої травми живота. Встановлено, що дані травми жінці спричинив її чоловік, який часто зловживав алкоголем.

Проти зловмисника порушили кримінальну справу за ст. 121 ч.2 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України.