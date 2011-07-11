Музей «Київська фортеця» проситься в держвласність

Голова комісії з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ ініціює розгляд Київрадою питання передачі до державної власності цілісного майнового комплексу Історико-архітектурної пам’ятки-музею «Київська фортеця».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.БРИГИНЦЯ.

Як зазначає прес-служба, колектив Історико-архітектурної пам’ятки-музею «Київська фортеця» звернувся до кожного зі 120 депутатів Київради з проханням підтримати питання передачі “Київської фортеці» до державної власності. Питання вже розглянули і підтримали, як профільні комісії Київради, так і, кожен свого часу, Президенти Віктор ЮЩЕНКО і Віктор ЯНУКОВИЧ, але проект рішення ніяк не може дійти до голосування в сесійній залі.

«Невже для провладної більшості в Київраді бізнес інтереси важливіші, ніж думка Президентів? Відповідь дадуть події на сесії 14 липня, коли депутати Київради голосуватимуть ініціативу музею, який хоче мати можливість, щоб його вчені та дослідники працювали в підпорядкуванні Міністерства культури, як і більшість закладів зі статусом національний», - заявив голова комісії Київради.

Депутат наголосив, що з передачею „Київської фортеці” київський бюджет міг би спрямувати частину ресурсів, вивільнених від утримання музею, на інші заклади культури.

Крім того, пам’ятка, яка перебуває в муніципальній власності, нищиться під виглядом підготовки до Євро-2012 безпосередньо державною владою. Юридичну відповідальність же за Фортецю несе київська влада, що нелогічно, наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

«Шукаючи причину затягувань з передачею найбільшої в світі земляної фортеці до державної власності, пригадав про неодноразові спроби київської влади відібрати у фортеці певні споруди. Можливо, київська влада не поспішає, бо планує передати Київську фортецю до державної власності без якихось об’єктів, які знову намагатиметься продати приватним власникам, як це було раніше?», - висловив припущення О.БРИГИНЕЦЬ.

Як нагадує прес-служба, проект рішення «Про надання згоди на безоплатну передачу цілісного майнового комплексу Історико-архітектурної пам’ятки-музею «Київська фортеця» вже кілька разів знімалося з розгляду. А минулого пленарного засідання цей проект був знятий з розгляду безпосередньо на сесії Київради нібито на доопрацювання, хоча проект рішення пройшов розгляд в усіх профільних комісіях.

На засіданні Президії Київради, що відбулось 5 липня, на прохання колективу музейного закладу депутат О.БРИГИНЕЦЬ знов вніс це питання на розгляд сесії Київради 14 липня 2011 року.