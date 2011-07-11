У виправній колонії відкрили храм

Сьогодні на у Бердичівському районі Житомирської області відбулись урочистості з нагоди освячення церкви УПЦ МП Святих первоверховних апостолів Петра і Павла у Райковській виправній колонії (№73).

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистостях з цієї нагоди взяли участь керівники обласної влади, громадськість та журналісти.

В освяченні взяв участь єпископ Житомирський і Новоград-Волинський Української Православної Церкви Московського патріархату НИКОДИМ.

Як повідомив журналістам начальник Райківської виправної колонії Станіслав ШАФРАНСЬКИЙ, храм збудовано за кошти спонсорів і благодійників. Частина коштів на будівництво храму надійшла за рахунок підприємства, яке діє при колонії.

На урочистостях наголошувалося, що храм покликаний допомогти засудженим переоцінити своє поведінку.

Довідка УНІАН. Райківська виправна колонія № 73 є колонією середнього рівня безпеки . Там відбувають покарання 1020 чоловіків. На підприємстві, що діє при установі, засуджені виготовляють запчастини, меблі, кабельно-провідникову продукцію, сувенірні вироби, шиють спецодяг.