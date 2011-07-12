Залізниця за два роки втратить чверть вантажних вагонів

Протягом наступних двох років «Укрзалізниця» буде змушена списати близько 27% існуючого парку вантажних вагонів, при тому, що вже сьогодні дефіцит вагонів становить близько 10%, або 1500-2000 вагонів на добу.

Як повідомляє УНІАН прес-центр відомства, про це на нараді з підбиття підсумків роботи галузі за перше півріччя сказав генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

«Наступного року ми ставимо питання про необхідність придбання п`яти тисяч напіввагонів», - підкреслив гендиректор.

За даними відомства, цього року закінчується термін служби 13 тисяч вантажних вагонів із 120 тис. тих, що є. З них більше 7 тис. становлять напіввагони, найбільш запитані вантажовідправниками. Наступного 2012 року закінчується термін служби ще 21,5 тис. вагонів, з яких майже половина - напіввагони.

Як підкреслив В.Козак, «Укрзалізниця» через два-три роки повністю відійде від практики продовження терміну служби рухомого складу, як економічно невигідної. «Наша принципова позиція полягає в тому, що модернізація і ремонт зношеної і застарілої техніки не є стратегічним виходом для підприємств галузі. Продовження терміну служби на 6 років практично становить 35-40% від вартості нового напіввагона. Ми шукатимемо нові форми залучення коштів на придбання нових напіввагонів і менше вкладатимемо в реанімацію старого рухомого складу», - заявив генеральний директор. За словами В.КОЗАКА, інерція, закладена минулими поколіннями, вже закінчилася, вкладати великі кошти в рухомий склад треба вже сьогодні, оскільки стан інфраструктури і парку вантажних вагонів залізниць вимагає негайного оновлення через моральне і фізичне зношення.

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Генеральний директор поставив завдання за п`ять років купити мінімум 500 локомотивів.

«Готується постанова Кабінету міністрів України, що дозволить залізниці залучити інвестиційні кошти і укладати угоди з виробниками тягового рухомого складу терміном не менше п`яти років, аби дати можливість нам робити довгострокове замовлення, а виробникам, відповідно, теж працювати планово і з гарантіями. Я ставлю завдання купити мінімум 500 локомотивів за п`ять років», - підкреслив В. КОЗАК.

За його словами, стан парку локомотивів залізниць вимагає негайного оновлення через зношеність. Уже в 2011 році буде списано 109 із 500 локомотивів ВЛ8, які відпрацювали по 50 років. Наступного року підуть на металобрухт ще 66 одиниць, у 2013 році - 80, у 2014 році - 86 локомотивів. «Вважаю, що робота локомотивного главку має бути першорядним завданням «Укрзалізниці» і залізниць у цілому. Ніякий пасажирський або вантажний потяг не поїде, якщо ми не почнемо оновлювати локомотивний парк. І всі необхідні кошти насамперед підуть на тяговий рухомий склад», - заявив гендиректор.

Що стосується ситуації з пасажирським тяговим складом, то, за даними «Укрзалізниці», цього року необхідно списати 120 одиниць ЧМЕЗ-2; наступного року - ще 38, при тому що пасажирських локомотивів не вистачає і близько 200 вантажних змушені возити пасажирські потяги. Крім того, в цього року подолають 50-річний рубіж 27 одиниць дизель-поїздів Д1 і 156 електропоїздів ЕР1. «У 2012 році потрібно буде списати ще 75 таких потягів. Ніякий науковий інститут не візьметься за розробку проекту продовження їхньої терміну служби. Тому проблему вирішувати потрібно вже сьогодні», - зазначив В.КОЗАК.