Майже 8% зернових постраждали від злив

Майже 8% посівів зернових постраждали від злив.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані озвучив на прес-конференції у Києві директор департаменту ринків рослинництва Міністерства аграрної політики і продовольства України Олександр ДЕМІДОВ.

Він повідомив, що Державна сільськогосподарська інспекція провела дослідження у регіонах. «Останні дослідження засвідчили, що на сьогодні в колосі проросло десь 1,5% у цілому по Україні, близько 5,2% - полягло і те, що взагалі не можливо зібрати, – це десь 1%», - повідомив О.ДЕМІДОВ.

Щодо якості зерна він повідомив, що на сьогодні 650 тис. тонн зерна вже надійшло на сертифіковані склади. З пшениці, що надійшла, 11% - це зерно другого класу, близько 34% - третього і більш як 10% - четвертого, тобто співвідношення продовольчого і фуражного зерна приблизно 50% на 50%.

О.ДЕМІДОВ відзначив, що погодні умови трохи погіршили якість зерна, і поточного року частка фуражного зерна буде вищою, ніж у середньому за минулі роки.