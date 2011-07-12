Експерт: Україна залишиться в рейтингу найгірших економік

За нинішньої економічної політики Україна і наступного року залишиться в рейтингу країн з найгіршою економікою.

Про це заявив у коментарі УНІАН завідувач відділом Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України Сергій КУЛЬПІНСЬКИЙ.

За словами експерта, цей рейтинг лише засвідчив, що як у попереднього, так і у нинішнього уряду відсутні хоч якісь нові ідеї регулювання економіки, стимулювання інвестицій, підвищення продуктивності, а присутнє лише сліпе копіювання далеко не завжди вдалого світового досвіду, зокрема, придбання Національним банком України цінних паперів уряду, запозичення грошей на соціальні виплати, приватизація, ухвалення Податкового кодексу, пенсійна реформа.

Експерт зазначає, що в економічній політиці уряду повністю відсутнє регулювання в монетарній політиці, оскільки не визначені ані її основні цілі (валютний курс, інфляція, регулювання кредиту), а й контроль за тим, звідки беруться гроші і куди спрямовуються. «Фіскальна політика направлена в основному на стягування податків і пошуки джерел доходів від приватизації, але ніяк не є стимулюючою», - зазначив С.КУЛЬПІНСЬКИЙ.

За його словами, в Україні поки немає жодних нових ідей з адміністрування податків, тут Україна посідає одне з останніх місць, і має пройти декілька років, поки стануть видні результати ухвалення Податкового кодексу.

«Потрібні лише кардинальні заходи з поліпшення інвестиційного клімату саме для вітчизняних інвесторів, регулювання банківського сектора і у сфері видачі кредитів, ізолювання економіки від зовнішніх джерел фінансування, зокрема, Міжнародного валютного фонду, через необхідність мобілізації внутрішніх джерел, які є дешевшими і не несуть для України низки обтяжуючих умов», - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, журнал "Forbes" опублікував рейтинг 10 найгірших економік світу, де Україна посіла четверте місце, пропустивши вперед Мадагаскар, Вірменію і Гвінею.

Як пише видання, за показниками ВВП на душу населення Україна поступається "навіть таким країнам, як Сербія і Болгарія". Державний департамент США пояснює це складною системою регулювання, слабким управлінням, невиконанням рішень суду і корупцією.

Про незадовільну економічну ситуацію в країні говорять й інші міжнародні організації. Так, за підрахунками ООН, за межею бідності зараз живуть четверо з 5 українців. При цьому за останній рік українці збідніли на 10%. Україна посідає 83-е місце у рейтингу розвитку суспільства ООН, втративши 7 позицій лише за рік.

У рейтингу ж економічної свободи, який складає Світовий банк, Україна займає 163-у позицію - між Казахстаном і Гондурасом.