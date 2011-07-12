На «Індарі» кажуть, що працюють у штатному режимі

Голова правління ЗАТ «Індар» Євген КОНОНЕНКО спростовує поширену наприкінці минулого тижня окремими ЗМІ інформацію про зупинку підприємства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі підприємства.

«Причиною інформаційної атаки, розгорнутої на найбільшого в Україні виробника інсуліну стала зміна керівництва підприємства. Щоб розвіяти різні домисли офіційно заявляю, що, починаючи з 7 липня 2011 року головою правління ЗАТ «Індар» є я. Підставою для зміни керівництва підприємства є чинне рішення зборів акціонерів ЗАТ «Індар», - зазначив Є. КОНОНЕНКО. Він не виключив, що ініціаторами інформаційної активності довкола «Індару» є колишні керівники підприємства, звільнені відповідно до рішення зборів акціонерів.

Зроблена на законних підставах зміна топ-менеджменту підприємства не вплинула на поточну діяльність найбільшого вітчизняного виробника інсуліну.

«Завод працює в стабільному режимі, здійснює виробництво інсуліну, належним чином виконуються всі чинні контракти. Ми усвідомлюємо свою високу соціальну і моральну відповідальність перед тими, хто життєво потребує виробленої «Індаром» продукції. Підприємство працювало і продовжує працювати в штатному режимі », - підкреслив голова правління ЗАТ «Індар» Є.КОНОНЕНКО

*** ЗАТ «Індар» засноване 14 серпня 1997 року в відповідно до Постанови Кабінету міністрів України № 82 від 29 січня 1997 року «Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів». На даний час підприємство випускає більше 60% інсуліну, що виготовляється в Україні.