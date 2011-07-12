У селищі Яцківка Краснолиманського району Донецької області 15-річна дівчина врятувала від пожежі трьох дітей.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, днями у селищі Яцківка в результаті короткого замикання вентилятора сталася пожежа у приватному житловому будинку. На той момент в будівлі перебували троє дітей: дівчинка 2006 року народження і два хлопчики 2002-го і 2009-го років народження. Батьки дітей були відсутні: батько був на роботі, а мати пішла до магазину, закривши двері будинку на ключ. Також в будівлі перебувала 15-річна Юлія, яка приїхала у гості до своєї двоюрідної сестри. За словами дівчини, вона прокинулася від запаху диму і одразу ж розбудила дітей і спробувала вийти на вулицю, однак двері були замкнуті. Тоді Юля через вікно веранди вилізла на вулицю, і, покликавши на допомогу, допомогла дітям залишити будинок.

Потім з магазину повернулася мати дітей, яка і викликала пожежних, які загасили вогонь, зазначається у повідомленні.