У Путіна кажуть, що про повну відмову від Ан-24 не йдеться

Про повне припинення експлуатації Ан-24 в Росії не йдеться.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві транспорту Росії.

«На виконання доручення Президента Російської Федерації Мінтрансом Росії розглядається можливість виведення літаків Ан-24 з експлуатації на регулярних повітряних лініях. При цьому про повне припинення польотів даного типу повітряних суден не йдеться», - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що літаки даного типу можуть продовжувати використовуватися при нерегулярних, чартерних перевезеннях до вироблення призначеного ресурсу.

Мінтранс Росії також відзначає, що подальша експлуатація Ан-24 після 1 січня 2012 р., як і у випадку з літаком Ту-134, пов`язана з необхідністю дообладнання цих літаків системами попередження зіткнення в повітрі і попередження зіткнення із землею.

За інформацією Росавіації, зазначеними системами обладнана незначна кількість літаків. У тому разі, якщо авіакомпанії не зуміють модернізувати літаки, їх експлуатація буде припинена з 1 січня 2012 р. Усього в авіакомпаніях Російської Федерації експлуатується 99 повітряних суден цього типу.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ запропонував заборонити експлуатацію літаків Ан-24 в Росії.

Нагадаємо, 11 липня в Томській області за 14 кілометрів від міста Стрежеве виконав аварійну посадку на річці Об літак Ан-24 авіакомпанії «Ангара», який летів рейсом Томськ–Сургут. На борту судна перебували 33 пасажири, включаючи немовля і 4 членів екіпажа. 6 осіб загинули.

23 червня президент РФ Д.МЕДВЕДЄВ після катастрофи Ту-134 в Карелії дав доручення Мінтрансу проаналізувати питання про виведення Ту-134 з експлуатації з регулярних рейсів з наступного року. При цьому він підкреслив, що це рішення не викликане авіакатастрофою в Карелії.