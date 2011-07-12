У податковій тепер буде «черговий по країні»

З 15 липня Державна податкова служба України запроваджує інтернет-сервіс онлайнових консультацій для платників податків – «Черговий по країні».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, про це йдеться у дорученні заступника голови ДПСУ Олександра КЛИМЕНКА головам регіональних органів ДПС.

Щодня фахівці 27-ми регіональних податкових адміністрацій в режимі онлайн відповідатимуть на питання платників податків, надаватимуть роз’яснення щодо чинного законодавства тощо. Сервіс працюватиме з 10 до 17 години.

На відміну від інших форм онлайнових консультацій, що впроваджувалися податковими органами у минулому, спілкування з працівником служби відбуватиметься на постійній основі та у реальному часі.

Скористатися послугами «Чергового по країні» можна буде з 15 липня за допомогою порталу «Бухгалтер.com.ua» або через офіційний веб-сайт ДПС України.