Новий міністр завалив ЖКГ в рідній області

Новопризначений міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолій Близнюк на своєму попередньому посту губернатора Донецької області за І квартал 2011 року не зміг досягти високих результатів у сфері ЖКГ.

Так, в рейтингу тижневика "Коментарі" за рівнем оплати населення за послуги ЖКП Донецька область займала 23 місце з 27. Крім того, за рівнем фінансування сектора житлово-комунального господарства осіла на 18 позиції.