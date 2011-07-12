Київська медіа-профспілка звернулася до Саакашвілі

Київська незалежна медіа-профспілка (КНМП) звернулася до Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ з вимогою припинити брутальне переслідування журналістів.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві КНМП з приводу наступу на свободу слова в Грузії.

"Ми вимагаємо відпустити фотографів на волю до судового засідання та провести засідання у відкритому режимі, бажано з трансляцією онлайн", - йдеться у заяві.

У заяві наголошується на неприпустимості затримання фотографів Іраклія ГЕДЕНІДЗЕ, його дружини Натії (була пізніше відпущена під заставу у 6 тис.дол.), фотокореспондента ЕРА Зураба КУРЦІКІДЗЕ та фотографів Associated Press Шаха АЙВАЗОВА (був відпущений після допиту) та Георгія АБДАЛАДЗЕ (оголосив голодування).

"Активісти профспілки знають затриманих виключно з позитивного боку та здивовані звинуваченнями на їхню адресу. Оприлюднені владою Грузії звинувачення виглядають притягнутими за вуха. Натомість інші аспекти справи сигналізують про політичне підґрунтя інциденту. Є підозра, що влада намагається помститися журналістам за оприлюднення фотографій, які псують її імідж. Наприклад, І.ГЕДЕНІДЗЕ, З.КУРЦІКІДЗЕ та інші журналісти робили фотографії придушення мітингу грузинською поліцією 26 травня 2011 року.

КНМП також закликає Міжнародну федерацію журналістів та інші медійні організації підтримати вимоги щодо грузинської влади. "Фотографи мають чекати на суд на волі, а сам суд має бути максимально прозорим". - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня суд у Грузії засудив трьох із чотирьох підозрюваних у шпигунстві фоторепортерів до попереднього двомісячного ув’язнення.

7 липня четверо фотографів було затримано в Грузії за підозрою в передачі секретної інформації іноземним організаціям.

Серед затриманих - представник Європейського фотоагентства в Грузії Зураб КУРЦІКІДЗЕ, фотограф Президента Іраклій ГЕДЕНІДЗЕ, його дружина Натія ГЕДЕНІДЗЕ і фотограф МЗС Георгій АБДАЛАДЗЕ. У заяві МВС Грузії сказано, що їх підозрюють у передачі іноземним спецслужбам різної інформації на шкоду інтересам Тбілісі.

Затриманий разом з колегами фотограф Associated Press Шах АЙВАЗОВ був випущений на свободу вдень у четвер. Він розповів журналістам, що його допитували як свідка.

Пізніше була звільнена Н.ГЕДЕНІДЗЕ.

Фоторепортери заперечують усі звинувачення.