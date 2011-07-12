У КМДА пояснили, чому Київ іде піде воду

Перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Олександр МАЗУРЧАК заявляє, що в Києві виявлено 208 місць, які можуть бути підтоплені.

Про це він заявив сьогодні під час он-лайн конференції в газеті “Аргументы и факты Украина”.

“Сьогодні ми зробили повну інвентаризацію проблемних місць у Києві й виявили 208 таких місць”, - сказав він.

Водночас, за словами О.МАЗУРЧАКА, підтоплення пов`язано з кількома причинами. По-перше, деякі з цих місць можуть бути подтоплены в результаті несприятливих погодних умов, як відбулося цього року. Друга причина - активне будівництво, внаслідок чого спостерігається підвищення грунтових вод у Києві.

“Крім того, не вкладаються кошти в так звані водонакопичувальні системи... На цей рік виділено 6,5 млн. грн. на підтримку цієї системи”, - сказав О.МАЗУРЧАК.

Також він зазначив, що затоплення ряду місць, зокрема підземних переходів, відбувається у зв`язку з незаконним розміщенням у них торгових точок.

“Насосні приміщення в підземних переходах дуже часто зайняті торговцями, які вони зайняли незаконними способами”, - сказав він.

О.МАЗУРЧАК пообіцяв, що міська влада посилить боротьбу з незаконною торгівлею в підземних переходах, щоб уникнути підтоплень.