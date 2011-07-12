Хто продає військове майно?

Кабінет Міністрів України призначив на посаду директора Державного спеціалізованого підприємства «Укрспецторг» Анатолія БЕЗВЕРХНЬОГО, звільнивши з цієї посади Дмитра ПОНОМАРЕНКА.

Відповідні розпорядження Кабміну (№№ 640-р і 641-р від 11 липня) опубліковано на урядовому порталі.

Довідка УНІАН. ДСП «Укрспецторг» було створено в лютому 2009 року для продажу надлишкового військового майна. Підприємству надано повноваження з реалізації на внутрішньому ринку військового майна, придатного для подальшого використання, але не того, що застосовується в повсюдній діяльності військ, і надлишкового військового майна.