Україна збільшила імпорт газу вдвічі

Україна в січні-травні 2011 року збільшила імпорт природного газу в 2,1 разу, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 6 млрд. 814,274 млн. дол.

Про це повідомили УНІАН у Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, обсяг імпорту природного газу в січні-травні в загальному обсягу імпорту становив 21,6%.

Крім того, в січні-травні Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 4,3%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 1 млрд. 833,389 млн. дол.

Обсяг імпорту нафти в загальному обсягу імпорту в січні-травні становив 5,8%.

Експорт природного газу і сирої нафти з газовим конденсатом у січні-травні Україна не здійснювала.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна збільшила імпорт природного газу на 17,7%, порівняно з 2009 роком, до 9 млрд. 392,940 млн. дол. Обсяг імпорту природного газу в 2010 році в загальному обсягу імпорту становив 15,5%.

У 2010 році Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 39,5%, порівняно з 2009 роком, до 4 млрд. 171,265 млн. дол. Обсяг імпорту нафти в загальному обсягу імпорту в 2010 році становив 6,9%.