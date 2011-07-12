Самки каракуртів відкладають яйця на городах

В УМНС у Херсонській обл. вважають, що випадки укусів каракуртами почастішали у зв`язку з їх сезонною міграцією.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Управління МНС в Херсонській області, зокрема, в липні-серпні самки каракуртів відкладають яйця, переважно на городах, на посівах баштанних культур. Саме у вказаних місцях здебільшого й трапляються укуси каракуртів.

За даними Державної служби медицини катастрофи УМНС у Херсонській області наприкінці червня цього року від укусу комах постраждали 6 жителів Каланчацького, Генічеського, Каховського і Горностаївського районів, які були госпіталізовані в стані середньої важкості.

За даними облСЕС, постраждалі від укусу каракуртів частіше потрапляють до лікарні в дуже важкому стані, з високим артеріальним тиском й алергічними реакціями організму. Спеціальна протикаракуртова сироватка не завжди доступна, тому, не пізніше ніж через 2 хвилини, радять фахівці, місце укусу потрібно припекти сірником - вогонь руйнує отруту. Рекомендується багато пити чаю, молока, марганцівки. У важких випадках, без відсутності медичної допомоги вже через 1-2 дні після укусу каракурта може настати смерть. Тому фахівці МНС закликають, у разі укусів комах, негайно звертатися за кваліфікованою медичною допомогою.

Павуки-каракурти поширені на Півдні України, біля Азовського моря. На Херсонщині каракурти знайдені на Кінбурнській косі, Солоноозерній ділянці, острові Джарилгач, узбережжі Блакитного і Залізного порту, а тепер зустрічається в Херсоні – в районі Таврійського житлового масиву і Кіндійського мікрорайону.