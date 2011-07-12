Харків отримає на метро 100 млн. грн.

Кабінет міністрів України розгляне питання виділення коштів на продовження будівництва метрополітену в Харкові 20 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Губернатор зазначив, що таке запевнення він отримав під час розмови з першим віце-прем’єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ.

М.ДОБКІН наголосив, що йшлося про суму близько 100 млн. грн.

Довідка УНІАН. «Проспект Перемоги» - майбутня 30-та станція Харківського метрополітену, яка зараз будується. Буде розташована на Олексіївській лінії метро, відразу за станцією «Олексіївська» і стане кінцевою цієї лінії. Біля станції розташований Олексіївський ринок, трамвайна лінія по проспекту Перемоги та розворотне коло тролейбусів.

Харківський метрополітен - другий за кількістю станцій та довжині ліній в Україні. Перевозить на рік до 282 млн. пасажирів. Метрополітен введений в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна довжина ліній складає близько 35,6 км. Нині харківське метро налічує 29 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-Заводській, Салтівській та Олексіївській.