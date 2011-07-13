Пенсійний фонд назвав найбільших боржників

Борг підприємств зі сплати єдиного внеску в першому півріччі 2011 року становив 406,3 млн. грн.

Як повідомляється на офіційному сайті Пенсійного фонду (ПФ), про це йшлося під час наради в ПФ за участю голови правління фонду Бориса ЗАЙЧУКА і керівників регіональних відділень.

За результатами півріччя найбільші суми заборгованості з єдиного внеску допущені в Донецькій (62,7 млн. грн.), Луганській (45,1 млн. грн.), Харківській (41,8 млн. грн.) областях, АР Крим (25,5 млн. грн.) і м. Києві (44,9 млн. грн.).

Проблеми з наповненням бюджету ПФ виникають переважно через заборгованість із зарплати й виплати її в мінімальних розмірах. За даними звітів, загалом по Україні 18%, або близько 2,3 млн. працівників, отримують заробітну плату на рівні мінімальної; у 15 регіонах - від 20,8% до 26,6% найнятих робітників. Більше всього таких у Тернопільській (26,6%), Івано-Франківській (25,6%), Волинській (24,8%), Чернівецькій (24,8%), Чернігівській (24,0%) областях.

Матеріали щодо порушень вимог законодавства по 168,3 тис. суб`єктів господарювання в січні-червні 2011 року направлено соціальним партнерам, правоохоронним органам, Державній податковій службі, Державному департаменту нагляду за дотриманням законодавства про працю й місцевим держадміністраціям. Крім того, виявлено 31,2 тис. найнятих робітників, із якими не оформлені трудові відносини, 22 тис. осіб притягнуто до сплати страхових внесків і єдиного внеску.