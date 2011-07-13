Чоловік і жінка постраждали від укусів гадюк

На Арабатській Стрілці (Генічеський район Херсонської області) двоє людей постраждали від укусів гадюк.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, 12 липня до Генічеської районної лікарні звернулися 55-річний чоловік, який відпочивав на базі «Азов», та 28-річна жінка з бази відпочинку «Чайка-2». Обоє були госпіталізовані у стані середньої тяжкості з діагнозом «укус отруйної змії».