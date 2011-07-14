Янукович за залучення молоді в оборонну промисловість

00:00, 14 липня 2011
Суспільство
2678 0

Середній вік працівників - 55

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив генеральному директору державного концерну «Укроборонпром» Дмитру САЛАМАТІН опрацювати питання щодо залучення молодих спеціалістів до роботи на підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Про це йшлося під час зустрічі Президента і гендиректора «Укроборонпрому» у Криму, повідомляє прес-служба глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив на необхідності зацікавити випускників залишатися працювати в Україні, адже зараз середній вік працівників на підприємствах вітчизняного ОПК – близько 55 років.

Під час зустрічі гендиректор «Укроборонпрому» доповів Президенту про стан справ у галузі, зокрема, про технологічне переоснащення оборонно-промислового комплексу.

У зв’язку з цим В.ЯНУКОВИЧ звернув особливу увагу на важливість активної взаємодії підприємств ОПК і науки. Він доручив гендиректору «Укроборонпрому» забезпечити активне впровадження новітніх вітчизняних наукових розробок у виробництво.

В.ЯНУКОВИЧ і Д.САЛАМАТІН також обговорили питання налагодження ефективної взаємодії підприємств, що входять до складу концерну «Укроборонпром».

Президент доручив Д.САЛАМАТІНУ забезпечити сувору фінансову дисципліну на підприємствах концерну.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter