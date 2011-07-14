Янукович за залучення молоді в оборонну промисловість

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив генеральному директору державного концерну «Укроборонпром» Дмитру САЛАМАТІН опрацювати питання щодо залучення молодих спеціалістів до роботи на підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Про це йшлося під час зустрічі Президента і гендиректора «Укроборонпрому» у Криму, повідомляє прес-служба глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив на необхідності зацікавити випускників залишатися працювати в Україні, адже зараз середній вік працівників на підприємствах вітчизняного ОПК – близько 55 років.

Під час зустрічі гендиректор «Укроборонпрому» доповів Президенту про стан справ у галузі, зокрема, про технологічне переоснащення оборонно-промислового комплексу.

У зв’язку з цим В.ЯНУКОВИЧ звернув особливу увагу на важливість активної взаємодії підприємств ОПК і науки. Він доручив гендиректору «Укроборонпрому» забезпечити активне впровадження новітніх вітчизняних наукових розробок у виробництво.

В.ЯНУКОВИЧ і Д.САЛАМАТІН також обговорили питання налагодження ефективної взаємодії підприємств, що входять до складу концерну «Укроборонпром».

Президент доручив Д.САЛАМАТІНУ забезпечити сувору фінансову дисципліну на підприємствах концерну.