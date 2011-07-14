Влада Севастополя відмовляється віддавати костел католикам

Голова Севастопольської міської ради Юрій ДОЙНІКОВ вважає, що долю будівлі по вулиці Шмідта, де до війни розміщувався римсько-католицький храм, а в повоєнні роки - кінотеатр «Дружба», необхідно вирішувати на загальноміському референдумі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ДОЙНІКОВ заявив журналістам у зв`язку з внесенням одним із депутатів до порядку денного запланованого на 19 липня пленарного засідання сесії Севастопольської міськради питання «Про безоплатну передачу Релігійній спільноті – Римсько-католицькій громаді Священомученника Климента Римського в Севастополі та Одесько-Сімферопольської Єпархії Римсько-Католицької Церкви в Україні Храму Священомученника Климента Римського, розташованого по вул. Шмідта, 1 у Севастополі».

«Якщо вже ухвалювати рішення з цього питання, то потрібно приймати його виважено, провівши, як мінімум, громадські слухання, а взагалі, можливо й міський референдум. Ось тоді таке рішення однозначно відображатиме думку населення», - сказав голова міськради.

Як повідомляв УНІАН, раніше настоятель римсько-католицької громади Севастополя Юрій ЗІМІНСЬКИЙ заявив, що римсько-католицька громада міста наполягає на поверненні їй храму, який був побудований 100 років тому і відібраний у парафіян у 1930-ті роки.

Севастопольська МДА впродовж останніх більш як 10 років неодноразово на виконання відповідного указу Президента України ініціювала розгляд міськрадою питання про повернення римсько-католицькій громаді будівлі, в якій розміщувався костьол. Депутати не підтримують цю ініціативу, аргументуючи свою позицію тим, що не можна безплатно віддавати комунальне майно.