Мінагропрод затвердив ціну на інтервенційне борошно

Оприлюднено наказ

Міністерство аграрної політики і продовольства України затвердило ціни на реалізацію борошна, виробленого з пшениці і жита державного інтервенційного фонду. Відповідний наказ №262 від 24 червня 2011 р. опублікований на сайті парламенту. Згідно з документом, ціна реалізації борошна пшеничною вищого ґатунку становить 2801,36 грн. за тонну (з ПДВ), пшеничного першого ґатунку - 2614,60 грн./т, пшеничного другого ґатунку - 2241,09 грн./т, житнього - 2114,04 грн./т.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter