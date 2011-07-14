Оптовий ринок "Столичний" розпочне роботу 15 липня

Оптовий ринок «Столичний» 15 липня розпочне роботу.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ринку.

Повідомляється, що на 13 липня на торгівлю реєструвалися понад 350 фермерських господарств і торгових компаній, крім того, виявили бажання одержати карту постійного покупця майже 8 тисяч оптових покупців Києва і Київської області.

Як повідомляв УНІАН, раніше планувалося, що перша частина першої черги ринку - плодоовочева частина – розпочне працювати з 1 липня. Друга частина першої черги - м`ясний, рибний і квітковий павільйони – почне працювати з вересня-жовтня. Друга черга буде побудована до липня-жовтня наступного року.

Загальна площа землі, відведеної під будівництво ринку, становить 160 га. Ринок розташований на Окружній дорозі між Одеським і Житомирським напрямком. На ринку будуть розташовані павільйони плодоовочевої продукції цілорічної торгівлі, павільйони м`ясної і рибної продукції, і квіткової продукції. У кожному з павільйонів зможуть представляти свою продукцію не менш 40 операторів.