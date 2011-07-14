Саморобний дельтаплан упав на Харківщині: двоє жертв

09:12, 14 липня 2011
Суспільство
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Пілот не впорався з управлінням

Вчора орієнтовно о 8.30 поблизу с. Топальське Ізюмського району Харківської області під час польоту місцевих жителів на саморобному незареєстрованому моторному дельтаплані пілот не впорався з управлінням (дельтаплан зачепив верхівки дерев) й апарат упав на поле.

Загинули пілот і пасажир, повідомляє прес-служба МНС.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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