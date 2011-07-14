Погода на завтра

15 липня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише в Криму, а вдень і на крайньому заході країни місцями очікується короткочасний дощ, гроза, подекуди шквали 15-20 м/с.

Вітер протягом доби змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 25°; вдень 28-33°, у південній частині місцями 35°, в Карпатах 20-25°.

У Києві та області без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 16-21°, вдень 28-33°. По м. Києву температура вночі близько 20°, вдень 30-32°.

14 липня температура води в Чорному та Азовському морях 23-27°; у Дніпрі біля Києва 23°.