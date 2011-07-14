Київрада дала добро на 350 мільйонів кредиту

Київрада дозволила Києву залучити 350 млн. грн. кредиту на закупівлю 77 нових тролейбусів з низьким рівнем, довжиною понад 18 метрів.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосував сьогодні 101 депутат Київської міської ради.

Закупівлею тролейбусів опікуватиметься комунальне підприємство «Київпастранс».

КМДА доручено забезпечити організаційно-правові заходи щодо виконання рішення та провести відповідні процедури закупівлі.

Умови отримання кредиту мають бути погоджені з постійною комісією Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

З урахуванням виконання прийнятого рішення мають бути внесені пропозиції щодо змін до бюджету столиці на поточний рік.

Головному управлінню комунальної власності доручено визначити перелік об’єктів комунальної власності, які можуть бути надані в заставу для забезпечення кредиту.

Рішення прийнято з метою забезпечення організації і проведення в Україні Євро-2012.